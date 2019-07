ROMA – La Champions League torna su Mediaset che il mercoledì trasmetterà in chiaro la partita più importante. L’accordo con Sky varrà per due anni. Beffata, quindi, la Rai che perde così la Champions in chiaro.

Ma non sono finite qui le novità nel palinsesto Mediaset per la prossima stagione.

Canale 5, infatti, porterà in prima serata due nuove produzioni: Amici Vip ed Eurogames. Amici Vip, firmato sempre Maria De Filippi, partirà nella terza settimana di settembre. Eurogames, che ricalca lo storico format di Giochi senza frontiere, sarà condotto da Ilary Blasi e Alvin.

Riconfermati anche i programmi storici targati Maria De Filippi: quindi Tù sì que Vales, Temptation Island Vip, C’è Posta per Te, Uomini e Donne e Amici. Confermato anche Live Non è la D’Urso di Barbara d’Urso che però andrà in onda di domenica.

In autunno sarà la volta anche del Grande Fratello Vip quest’anno affidato a Alfonso Signorini.

Confermati, ma questo era ovvio, anche Caduta Libera, Striscia La Notizia, il Costanzo Show, Forum, Mattino Cinque, Pomeriggio 5, Verissimo, Melaverde, Beautiful e Il Segreto.

E Domenica Live? “Se la d’Urso dovesse sentirsela si farà la maratona – ha spiegato l’Ad Pier Silvio Berlusconi – altrimenti non sarà un problema, anche perché la domenica pomeriggio non è una prima scelta per gli inserzionisti pubblicitari”.

Non è stato invece rinnovato l’accordo con la Gialappa’s Band.

Tra le fiction diverse novità tra cui Scomparsi con Alessandro Preziosi e Giustizia per tutti con Raoul Bova.

Su Italia Uno tornerà La Pupa e il Secchione, ci sarà una produzione originale di Pio e Amedeo. Da Rete Quattro arriverà Freedom di Roberto Giacobbo. Confermati Colorado, Le Iene e i Simpson.

Su Rete Quattro confermati i programmi di attualità e approfondimento come Fuori dal Coro con Mario Giordano, Stasera Italia con Barbara Palombelli (e nel weekend con Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili), Quarta Repubblica con Nicola Porro, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e Cr4 La repubblica delle donne con Piero Chiambretti.

Fonte: Leggo.