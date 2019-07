ROMA – Mediaset Extra ha riproposto lo speciale di Avanti un altro del 2017 dove, ospite di Paolo Bonolis, c’era Fabrizio Frizzi. Ma come segnala TvBlog, senza aggiornare il promo, fermo a due anni fa, prima della morte del famoso conduttore. “Sono riusciti pure a coinvolgere due big d’eccezione come Maria De Filippi e Fabrizio Frizzi!”, annuncia lo speaker con tono entusiasta. Una gaffe che ha lasciato l’amaro in bocca negli spettatori che sono incappati in questo ricordo. Forse un minimo accorgimento sarebbe stato più opportuno.

Solo pochi giorni fa infatti, ricorda sempre il sito, a seguito dell’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega, Mediaset ha stravolto in corsa il montaggio de La sai l’ultima? nei punti in cui si andava a fare facile ironia sull’Arma. Una scelta che era piaciuta ai molti telespettatori.

Luca Laurenti ricorda Frizzi

Un ricordo però che ha toccato da vicino Luca Laurenti, co-conduttore insieme a Bonolis del programma. Laurenti ha condiviso sul suo account Instagram una foto di quella puntata. Un momento incancellabile nella mente del conduttore che ha voluto condividere con i suoi follower. Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Che Bei Tempi”. (fonte TVBLOG – INSTAGRAM)