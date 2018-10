ROMA – Finita l’estate, finito l’effetto Mondiali, Mediaset a settembre perde un milione di telespettatori in prima serata rispetto al 2017.

Mediaset, secondo i dati elaborati dallo Studio Frasi e pubblicati da Business Insider, perde mentre la Rai guadagna circa 200mila spettatori e aumenta il divario con Mediaset: lo share medio di viale Mazzini è passato dal 30,5 al 33,4%; quello di Cologno dal 23,7 al 21,8%. Aumenta anche La7 che passa da 781.600 a 987.178 spettatori.

Questa le tabelle pubblicate da Business Insider:

Secondo Francesco Siliato, analista del settore media e partner dello Studio Frasi, Mediaset sta soffrendo la concorrenza di Netflix e altri operatori: “Da un lato emerge la forza della Rai sulle fiction e dall’altro c’è la crescita di altri canali come Tv8 che rubano quote di share. Il pubblico più giovane, che è il target di Mediaset, è quello che si sposta più rapidamente seguendo le offerte di Netflix o altri operatori. Il risultato più evidente è che nessuno ha più il pubblico garantito. Va conquistato ogni giorno”.

Ottimo il trend di LA7.

In crescita “Otto e Mezzo (dal lunedì al venerdì) che “conquista il 6,89% di share (+35% vs 2017) facendo registrare il miglior avvio stagionale di sempre. Il programma di Lilli Gruber conferma la sua supremazia nell’access prime time battendo nettamente Stasera Italia su Retequattro, che supera per ben 13 volte consecutive”.