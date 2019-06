LONDRA – Bufera sulla Bbc per la parodia di Meghan Markle. Lo sketch, che andrà in onda domenica sera durante il programma Tonight With Vladimir Putin, vede l’attrice comica Gbemisola Ikunelo dare voce ad un pupazzo tridimensionale che impersona la duchessa di Sussex. Una duchessa molto irascibile, gelosa della cognata Kate Middleton e dalla pelle visibilmente nera.

Tutto questo non ha certo fatto piacere a molti inglesi, fan della Famiglia Reale ma non solo. Sui social sono state moltissime le critiche alla Bbc, accusata, tra le altre cose, di razzismo.

Nella parodia, chiamata Meghan Markle Royal Sparkle, la moglie di Harry viene dipinta come “una spiantata americana” che minaccia di pugnalare la cognata solo perché ha utilizzato senza permesso la sua spazzola per capelli.

Nel talk show viene preso di mira anche il rapporto della duchessa con suo padre, Thomas Markle. “Vorrei solo sapere: come sta tuo padre?” chiede una persona del pubblico. “E la duchessa risponde: “Ottima domanda. La prossima?”.

Piccata anche la risposta ad una domanda su che cosa significhi per lei essere sposata con Harry: “Perché sei così interessata, signorina? Voglio dire, di cosa si tratta? Hai un problema con me e Harry? Stai forse cercando di rivendicare il mio uomo?”, la risposta stizzita della Meghan-pupazzo.

L’attrice che dà voce alla finta Meghan ha provato a difendersi dalle critiche dicendo di aver voluto interpretare un personaggio esattamente opposto alla reale duchessa di Sussex: “Chiunque abbia visto anche una sola volta in pubblico Meghan Markle avrà notato che è incredibilmente gentile e amichevole, sempre sorridente. Quindi ero interessata a cercare l’umorismo nel ridicolo. Mi son detta: se una che sembra così carina in pubblico in realtà avesse una vena meschina? Come sarebbe?”. Ma i sudditi di sua maestà non sembrano aver apprezzato. (Fonti: Bbc, The Sun)