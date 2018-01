ROMA – Mentre infuria la Meghan-Mania e in attesa di ammirare l’attrice americana nel giorno più bello della sua vita (il matrimonio con il Principe Henry of Wales) i fan di “Suits” potranno vederla ancora in versione common nella sua ultima stagione. Il legal drama che l’ha resa celebre andrà in onda su Premium Stories dal 5 febbraio, ogni lunedì, per 16 appuntamenti, alle ore 21.15.

Dopo aver riscritto le regole del genere e conquistato pubblico e critica, “Suits” ha contribuito a trasformare Meghan Markle in una raffinata 35enne, perfetta in sneakers e in Louboutin. Inoltre, anche se divorziata, con mamma afro-americana e papà di discendenze olandesi-irlandesi, Meghan sembra perfetta per il ruolo di futura Principessa grazie al suo impegno nel no profit, mondo nel quale si è prodigata come ambasciatrice di World Vision Canada, recandosi in Rwanda per sostenere la Clean Water Campaign e collaborando con le Nazioni Unite (UN Women).

La settima stagione di Suits, tra i titoli di punta della cable USA Network, vede Harvey (Gabriel Macht) in qualità di socio dirigente della Pearson Specter Litt e sorprendentemente in ansia nel timore di non essere all’altezza di Jessica (Gina Torres). Mike (Patrick J. Adams), invece, è finalmente tornato alla P.S.L. e Donna (Sarah Rafferty) chiede di diventare socia dello studio. Rachel (Markle) è ufficialmente un avvocato. Louis (Rick Hoffman) porta i propri problemi di cuore sul lavoro, mentre la new entry Alex Williams (Dulé Hill) e pronta a rompere i delicati equilibri della nuova P.S.L..

L’ottavo episodio della stagione è il 100/mo. Per celebrare l’evento, il cast principale e il creatore Aaron Korsh si sono riuniti per una lettura pubblica dal vivo dell’episodio pilota della prima serie. Dopo l’abbandono di Gina Torres è stato confermato uno spin-off di “Suits” ambientato a Chicago: previsto per la primavera 2018, che vede Torres sia interprete che produttrice.