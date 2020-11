Melancholia eliminati da XFactor dopo aver cantato Hunter di Bjork. Manuel Agnelli non ci sta e attacca tutti.

Sorpresa a XFactor: i Melancholia sono stati eliminati nel corso del live del 26 novembre. Il gruppo aveva appena cantato il brano Hunter di Bjork.

Il pubblico non ha gradito l’esibizione della band (in quota Manuel Agnelli). I giudici avevano la possibilità di salvarli, ma Hell Raton ha preferito mandarli al Tilt con N.A.I.P. Una sorta di spareggio in cui il pubblico ha bocciato la band.

La decisione ha mandato su tutte le furie Manuel Agnelli. Il leader degli Afterhours se l’è presa in particolar modo con Hell Raton, che aveva la possibilità di salvare la band.

Melancholia eliminati da XFactor, la furia di Manuel Agnelli

Poi Hell Raton mette in dubbio che l’altro gruppo di Agnelli, i Little Pieces of Marmelade, possano avere un futuro fuori dal talent. Ed è lì che Agnelli perde le staffe: “Loro lavoreranno con la mia agenzia e verranno in tour con me, un futuro molto più concreto delle tue ragazze”. E poi: “Tu non conosci niente di quello che sta succedendo fuori di qui”.

Poi l’amarezza raccoglie anche l’eliminazione dei Melancholia: “E’ un grande fallimento per un’edizione che doveva essere diversa dalle altre. E’ stato un fallimento mio, del tavolo dei giudici, questa cosa è devastante. Sono sicuro che faranno grandi cose usciti di qui”.

Le pagelle avevano premiato i Melancholia

L’eliminazione della band ha sorpreso molti addetti ai lavori. Basti leggere alcune delle pagelle dell’ultima puntata di XFactor per capire di quale considerazione godessero i Melancholia.