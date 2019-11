ROMA – “La vita non è come sembra”. Si intitola così mei è la protagonista di Supergirl, fortunata serie giunta alla quinta stagione.

In un video pubblicato su Instagram l’attrice racconta di essere stata a lungo vittima di abusi domestici, di essere stata picchiata, presa a pugni, trascinata per i capelli, spinta contro il muro e umiliata da un ex di cui però non ha voluto fare il nome.

“La lunga e tortuosa via verso la guarigione – spiega – la riconciliazione mi ha portato a questo momento in cui mi sento abbastanza forte per parlare della mia esperienza apertamente, onestamente e senza vergogna…”.

Quindi la consapevolezza: “Tutti meritano di essere amati senza violenza, paura e danni fisici…”. Melissa trattiene a stento le lacrime: “Non è facile – dice confessare verità dolorose, ma sono stata ispirata da altre donne che lo hanno fatto prima di me. Più siamo e più forti saremo, spero ci riuscirete anche voi”.

Al termine del video cita poi una statistica inquietante del Dipartimento di Giustizia: una donna su quattro dai 18 anni in su subisce abusi nel corso della vita. “Voglio che questa statistica cambi – conclude – e spero che raccontare la mia storia possa prevenire che accadano altre storie simili”.

Non è dato conoscere il nome dell’ex che in passato ha reso un inferno la vita di Melissa Benoist. Ma i fan già sono pronti a puntare il dito contro Blacke Jenner, che l’attrice conobbe nel 2012 sul set di Glee e col quale è poi convolata a nozze nel 2015, per divorziare un anno dopo. All’epoca Benoist fu attaccata dai fan che la accusavano di aver lasciato il marito per Chris Wood, suo attuale marito. In molti, dopo la confessione choc, le hanno inviato messaggi di scuse. Ma lei non ha mai confermato.

Fonte: Instagram