ROMA – Tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng l’addio sembra ormai definitivo. Tanto che l’ex velina è stata paparazzata dal settimanale “Diva e Donna” mentre era in vacanza da sola con il figlioletto Maddox a St. Moritz. Anche se la rottura non è mai stata ufficializzata i due sono in crisi da novembre. Le voci di una possibile rottura, d’altronde, erano circolate di nuovo in occasione del compleanno di Melissa Satta. Compleanno al quale, raccontano le cronache gossippare italiche, Boateng non si presentò.

C’era il figlio Maddox, c’erano gli amici più stretti della coppia, c’erano i parenti ma non c’era il povero Kevin Prince Boateng.

C’è da dire però che su Instagram campeggia ancora in bella vista, sul profilo della Satta, il nome completo: Melissa Satta-Boateng.

Nel frattempo, il piccolo Maddox si dedica alle sue prime lezioni di sci, sotto l’occhio vigile della Satta.

Fonte: Diva e Donna.