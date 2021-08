Melissa Satta chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Mattia Rivetti, figlio, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera. La showgirl e modella Melissa Satta è il nuovo volto della stagione sportiva di Sky. Conduce il programma della domenica sera Sky Calcio Club affiancando Fabio Caressa e i suoi ospiti e Goal Deejay, il programma del venerdì che chiude la tre giorni di coppe europee.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Melissa Satta

Melissa Satta è nata il 7 febbraio del 1986 a Boston, Usa. Ha 35 anni. E’ alta 178 cm. Nasce negli Stati Uniti d’America da genitori sardi e trascorre i suoi primi anni di vita tra gli Usa e la Sardegna. Durante il periodo delle scuole superiori pratica il karate a livello agonistico e il calcio. Nel 2004 consegue il diploma di liceo classico e si trasferisce a Milano, iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Profilo Instagram: melissasatta.

Daniele Interrante, Christian Vieri, Kevin-Prince Boateng, Mattia Rivetti e il figlio Maddox: dove vive, vita privata di Melissa Satta

Tra il 2003 e il 2006 la showgirl ha una relazione con Daniele Interrante e dal 2006 al 2011 è la fidanzata del calciatore Christian Vieri. Nel 2011 si fidanza con il calciatore Kevin-Prince Boateng e nel 2014 nasce il loro primo figlio, Maddox Prince Boateng. La coppia si sposa nel 2016 a Porto Cervo ma si separa nel 2019 per poi ritornare insieme nel luglio dello stesso anno. I due si separano definitivamente nel 2020.

Dopo il matrimonio con il calciatore Melissa Satta si lega all’imprenditore Mattia Rivetti. È il nipote di Carlo Rivetti della nota azienda Stone Island, poi venduta al gruppo Moncler. La showgirl vive e lavora a Milano.

La carriera di Melissa Satta

Nel 2005 debutta in televisione nel programma di Teo Mammucari Mio fratello è pakistano. Raggiunge il successo grazie al programma Striscia la notizia, lavorando come velina nella stagione 2005-2006. Torna poi a lavorare con Teo Mammucari nel programma Primo e ultimo. Torna negli Stati Uniti, periodo in cui partecipa a una puntata di Saturday Night Live in onda sulla NBC.

Nel 2009 sostituisce la modella Maria Josè Lopez come volto femminile della stagione 2009-2010 di Controcampo. Nel 2011 entra nel cast di Kalispera!, lo show di Alfonso Signorini su Canale 5. Dal 2013 al 2018 è il volto femminile del talk calcistico Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.

