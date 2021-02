Melissa Satta, chi è, figli, carriera della showgirl ospite questo pomeriggio negli studi di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la Satta parlerà della recente fine della sua storia d’amore con Kevin Prince-Boateng. Melissa Satta parlerà del periodo davvero difficile della vita che sta passando.

I due sono stati insieme per nove anni e dalla loro unione è nato Maddox, il suo unico figlio.

L’ex velina di Striscia ha raccontato la separazione con il calciatore con un post su Instagram.

La storia tra i due si è conclusa in modo non traumatico ed ora, stando a quanto scrive Chi, la Satta avrebbe una nuova relazione con Matteo Rivetti. Il ragazzo è figlio di Carlo, ex proprietario del marchio Stone Island recentemente acquisito da Remo Ruffini, l’Ad di Moncler.

Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio del 1986 quindi da pochi giorni ha compiuto 35 anni. Ha trascorso i suoi primi anni di vita tra gli Usa e la Sardegna di cui è originaria la sua famiglia.

Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma di Liceo classico, Melissa si è trasferita a Milano per iscriversi al corso di laurea in Relazioni pubbliche e dello spettacolo alla Iulm, ma non ha mai terminato gli studi.

Melissa Satta e gli esordi come valletta

Nel 2005 ha iniziato a lavorare come valletta in televisione, e nello stesso anno ha acquisito notorietà diventando la velina di Striscia la notizia.

Dal 2013 al 2018 è stata il volto femminile del talk calcistico Tiki Taka al fianco di Pierluigi Pardo. Nel 2017 ha condotto il programma Il padre della sposa su La5.