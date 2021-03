Melissa Satta chi è vita privata, età, marito, figlio, fidanzato

Chi è Melissa Satta, la showgirl ospite questa sera, 23 marzo, di “Stasera Tutto è Possibile“, in onda su Rai 2 dalle 21:20.

Melissa Satta, nata il 7 febbraio del 1986 a Boston (Usa), sotto il segno dell’Acquario, è una showgirl, attrice e modella italiana. La notorietà è arrivata con il ruolo di velina a Striscia la Notizia. Nel 2006 inizia anche la sua carriera di attrice, partecipando alla fiction Il giudice Mastrangelo 2 e al film Bastardi.

In seguito, oltre a lavorare come conduttrice in noti programmi come Primo e Ultimo, lavora anche come modella per importanti brand di moda e beauty negli Stati Uniti. Dal 2013 al 2018 è stata il volto femminile del talk calcistico di Italia 1 Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, al fianco di Pierluigi Pardo.

Melissa Satta: vita privata, fidanzati e matrimonio

Negli anni è stata molto seguita anche per le sue storie d’amore con uomini del mondo dello spettacolo e del calcio come Daniele Interrante, Bobo Vieri e infine Kevin-Prince Boateng con cui è stata sposata per quasi tre anni e da cui ha avuto il figlio Maddox.

Il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng è terminato a settembre dopo che i due erano stati già separati per qualche tempo. La 35enne, intervistata a Verissimo, aveva rivelato: “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”.

Su cosa si auguri per il futuro, l’ex velina ha detto: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.

Melissa Satta, chi è Mattia Rivetti il nuovo fidanzato

Melissa Satta, dopo la fine della storia con Boateng, sembra aver ritrovato l’amore con Mattia Rivetti, un affermato imprenditore. È il nipote di Carlo Rivetti della nota azienda Stone Island, poi venduta al gruppo Moncler.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Melissa Satta e Mattia Rivetti sarebbero fidanzati. Pochi mesi prima della notizia della sua storia d’amore con Mattia, infatti, la Satta ha smentito categoricamente un pettegolezzo su alcune pagine di gossip circa un presunto flirt con Matteo Rivetti. L’ex velina aveva immediatamente smentito il tutto, puntando il dito contro le fake news circolate intorno a lei e Matteo Rivetti.