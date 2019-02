Melissa Satta, festa di compleanno senza Boateng: dopo il post Instagram, il nulla

MILANO – Le riviste di gossip stanno parlando con insistenza di una presunta crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La showgirl aveva smentito il tutto pubblicando una storia Instagram per incoraggiare Kevin Prince Boateng al momento della sua firma con il Barcellona. Tra i due sembrava essere tornata l’armonia ma, sempre sui social, sono apparse le immagini della festa del 33°compleanno di Melissa Satta.

C’era il figlio Maddox, c’erano gli amici più stretti della coppia, c’erano i parenti ma non c’era Kevin Prince Boateng. Il calciatore era assente per impegni calcistici o per altre motivazioni? Non è dato saperlo ma la sua assenza è un assist a porta vuota per le riviste di gossip che non aspettano altro per tornare a parlare della crisi tra la Satta e Boateng.

Melissa Satta, i post più popolari su Instagram