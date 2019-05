MILANO – Sono belle e hanno un fisico scolpito non per grazia ricevuta ma perché si allenano duramente. Dopo Diletta Leotta, anche Melissa Satta ha pubblicato immagini e storie su Instagram dove svela ai suoi fan le sue metodologie di allenamento. La Satta scolpisce il suo fisico con degli allenamenti durissimi e dopo, per recuperare, si sottopone a dei trattamenti per il corpo. Anche la Leotta, dopo gli allenamenti in palestra, si premia con la SPA.

Melissa Satta ama la palestra ed il calcio, fa parte del cast di Tiki Taka.

Melissa Satta e Diletta Leotta hanno molto in comune. Entrambe sono delle icone sui social network, entrambe amano il calcio, entrambe partecipano a trasmissioni televisive di approfondimento calcistico. Diletta Leotta è il volto femminile di Dazn.

A Diletta Leotta è affidata la conduzione, in diretta streaming, di due trasmissioni di approfondimento calcistico: Diletta Gol, in onda il sabato sera, e Linea Diletta, in onda durante la settimana.

In Diletta Gol, parla degli anticipi del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, premia i migliori gol del campionato italiano di calcio di Serie B, ed introduce le partite della domenica. In Linea Diletta, intervista gli allenatori più popolari. Nella prima puntata, ha intervistato l’ex Inter José Mourinho, nella seconda puntata, ha intervistato Roberto Mancini.

Melissa Satta fa parte da molti anni del “cast” di Tiki Taka, trasmissione di approfondimento calcistico che va in onda sulle reti Mediaset e che viene condotta dal giornalista sportivo Pierluigi Pardo.