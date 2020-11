Anche Melissa Satta e il figlio Maddox hanno avuto il coronavirus, lo ha raccontato lei stessa su Instagram.

Melissa Satta e il figlio Maddox, oggi sei anni, hanno avuto il Coronavirus. Oggi stanno entrambi bene dopo la quarantena trascorsa a Milano. Lo ha fatto sapere l’ex Velina sul suo profilo Instagram, rivelando la notizia della positività di cui fino ad ora non aveva mai parlato.

La moglie di Kevin Prince Boateng ha raccontato su Instagram ai suoi followers la sua esperienza con il coronavirus solo ora che finalmente sia lei che il figlio hanno avuto un tampone negativo.

Le parole dell’ex Velina

“Finalmente oggi è arrivata una bellissima notizia: sia io che Maddox siamo risultati negativi perché sì, purtroppo siamo stati contagiati anche noi”, spiega in un video. “Siamo stati due settimane chiusi in casa, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”, chiarisce.

“Maddox è stato bene, io un po’ meno, sono ancora un pochino debole. Non è stato facile stare due settimane chiusa in casa stavo impazzendo, non potevo muovermi. La prima settimana l’ho passata tutta a letto, mi sentivo stanchissima”.

La relazione tra Melissa Satta e Boateng sarebbe di nuovo in crisi

Oggi parla addirittura di matrimonio al capolinea. Il matrimonio tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sarebbe al capolinea secondo il settimanale Oggi. Lo stesso Oggi non fornisce i motivi di questa che sarebbe l’ennesima rottura tra la showgirl ed il calciatore del Monza.

Melissa Satta e Boateng si sono sposati nel 2014 con una cerimonia nella meravigliosa location di Porto Cervo. Dal loro amore, è nato il piccolo Maddox che ora ha sei anni.

La prima vera crisi tra i due c’è stata al momento del ritorno di Boateng in Germania. Questa prima rottura è stata confermata anche dalla Satta durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. (Fonte Instagram).