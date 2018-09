ROMA – Melissa Satta, dopo esser stata sostituita da Wanda Nara a Tiki Taka, ancora non ha ritrovato una collocazione sul piccolo schermo. E spunta l’ipotesi Isola dei Famosi.

Prima che i gossip si rincorrano, è la stessa ex velina a fare chiarezza in un’intervista pubblicata nel nuovo numero di Chi. Un giornalista del magazine diretto da Signorini ha chiesto a Melissa Satta se sarebbe stata disposta ad allontanarsi per un lungo periodo dalla sua famiglia, ma lei, senza tanti giri di parole, ha risposto: “Vuole sapere se andrei in Honduras per l’Isola dei Famosi? No, non sono pronta a lasciare mio marito e mio figlio per così tanto tempo”.

L’Isola non sembra essere il programma più adatto a Melissa Satta. La showgirl ha escluso la sua partecipazione. Ma se, invece che come concorrente fosse scritturata come “inviata”? Stefano De Martino già da tempo ha dichiarato che non tornerebbe all’Isola dei famosi e la produzione potrebbe pensare proprio ad un volto femminile questa volta.

Melissa Satta era spuntata anche tra le papabili per la conduzione de Le Iene, ma ora il posto è andato ad Alessia Marcuzzi. L’ex velina sempre al settimanale ha dichiarato: “Non ne sapevo e non ne so niente, sono comunque aperta a tutto”.