ROMA – “Il giorno in cui sei arrivato tu, 15 aprile 2014. Tu che hai stravolto la mia vita, hai portato una ventata di gioia, felicità e amore. Sei un bambino bello, felice e pieno di voglia di vivere. Affronti ogni giorno la vita con grinta ogni tanto ci metta davanti a qualche difficoltà. Per me non era mai il momento giusto, ma ringrazio che questo momento sia arrivato. Mamma e papà ti ameranno sempre“. E’ il post dedicato al figlio, che oggi compie 5 anni, scritto da Melissa Satta. Il bimbo è nato dalla storia d’amore con Kevin Prince Boateng.

Nonostante la showgirl abbia incluso anche il padre del bambino nel messaggio, la relazione tra i due sembra esser finita qualche mese fa. Infatti le voci sulla fine della loro love story si rincorrono da gennaio, quando Boateng, a sorpresa, si è trasferito dal Sassuolo al Barcellona, ma sia il calciatore, sia l’ex velina di Striscia la Notizia non hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. La rottura è stata sofferta, anche se da questo post si capisce come la coppia sia pronta a fare di tutto per stare vicino al proprio figlio. Di recente la Satta ha anche tolto il cognome Boateng dal suo profilo di Instagram, segno evidente che la loro storia d’amore – i due si sono sposati nel 2016 – sia giunta al termine. (fonte INSTAGRAM)