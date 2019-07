ROMA – Melissa Satta è amareggiata ma soprattutto arrabbiata. La showgirl, in un lungo post su Instagram, si è scagliata contro una nota rivista italiana, di cui però non fa il nome, per averle annullato, secondo il suo racconto, un servizio di cui doveva essere protagonista all’ultimo istante. Il motivo sarebbe riconducibile alla sua vita personale.

“Vi voglio raccontare una storia poco piacevole accaduta oggi (ieri, 9 luglio ndr) – inizia la Satta nel suo lungo post – domani avevo un volo alle 7 del mattino per fare uno shooting (servizio fotografico) per una nota rivista italiana… da tempo era già stato tutto deciso e concordato, dal mood al fotografo, stylist, truccatore, parrucchiere, voli aerei, trasferimenti… peccato che avevano tralasciato di concordare una cosa, l’intervista… doveva essere un servizio moda, dato anche dal tipo di giornale non di certo di gossip“.

Melissa Satta: “Devo proteggere mio figlio dal gossip”

Il suo racconto continua così: “Invece stamattina ci è arrivata la richiesta di affiancare queste foto con delle dichiarazioni sulla mia vita privata. In questi mesi ho cercato di tutelare e proteggere la mia famiglia: ho un bimbo piccolo che va a scuola e la mia priorità è che esca il meno possibile in modo tale da proteggere anche lui da domande e curiosità della gente. Sono un personaggio pubblico e lo accetto, ma prima di tutto sono una donna e mamma che cerca di tutelare ciò che c’è di più importante, la famiglia e i figli”.

Proprio quella serie di domande non concordate e di cui non era a conoscenza l’hanno fatta infuriare: “Morale della favola nel momento in cui è stato spiegato questo alle persone che si stavano occupando del mio servizio, la risposta è stata o fai l’intervista in questo modo o il servizio non ha senso. Risultato? La nota rivista ha cancellato il servizio, senza calcolare la mia professionalità, decidendo quindi di tutelare esclusivamente l’interesse della testata. Io penso che nessuno debba sentirsi così… Io lavoro in tv, faccio la modella… ho sempre cercato di fare al meglio ciò che amo indipendentemente dal gossip…. oggi però mi chiedo in che mondo viviamo… perché una ragazza si debba sentire obbligata ad usare la propria vita privata per lavorare?! Per fortuna ho le spalle larghe… ma spero che questo non capiti ad altre ragazze, donne, mamme che vogliono solo proteggere ciò che hanno di più caro. P.S. Vergogna“. (fonte INSTAGRAM)