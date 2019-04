MILANO – Melissa Satta torna single, almeno su Instagram. Melissa Satta-Boateng non esiste più: la showgirl è tornata ad essere Melissa Satta per i suoi quasi quattro milioni di followers. Sempre su Instagram, ci sono molte foto e storie che facevano presagire da tempo che tra la Satta e Boateng non scorreva più buon sangue. La Satta è un personaggio molto social, pubblica molti aggiornamenti ed è taggata in moltissimi post Instagram ogni giorno.

Melissa Satta non è più Boateng su Instagram.

Negli ultimi mesi, accanto a lei, non c’era più traccia di Kevin Prince Boateng.E non solo dopo il suo trasferimento in Spagna al Barcellona, ma anche prima, durante l’ultimo periodo con la maglia del Sassuolo in Serie A. In questi mesi, la Satta ha partecipato a molte trasmissioni televisive, è stata ospite d’onore in molti locali e ha presenziato a tantissimi eventi.

In nessuna di queste circostanze era in compagnia del marito Kevin Prince Boateng.

Per questo motivo, le riviste specializzate in gossip hanno iniziato a parlare da tempo della presunta fine del loro matrimonio.

E’ obbligatorio parlare al condizionale perché fino a questo momento disponiamo solamente di indizi “social”. Non esistono dichiarazioni ufficiali di Melissa Satta e di Kevin Prince Boateng sulla presunta fine del loro matrimonio. L’ultimo post Instagram che vede protagonisti entrambi è l’in bocca al lupo della Satta a Boateng al momento del suo trasferimento al Barcellona. Questo potrebbe essere un segnale di una fine di rapporto sereno con una scelta condivisa da entrambi.