Melita Toniolo chi è, età, altezza, Alessandro Tersigni, Andrea Viganò, fidanzati, figli, Instagram, dove vive, vita privata

Melita Toniolo chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Alessandro Tersigni, Andrea Viganò, fidanzati, figli, Instagram, vita privata. La showgirl e modella Melita Toniolo parteciperà questa sera 25 maggio al gameshow Games of Games – Gioco Loco. Il programma condotto da Simona Ventura andrà in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Melita Toniolo

Melita Toniolo è nata il 5 aprile del 1986 a Treviso. Ha 35 anni. E’ alta 167 cm. Inizia la sua carriera di fotomodella nel 2003. Fa la sua prima apparizione in una rete televisiva nazionale nel programma Distraction, nel 2006, su Italia 1. Profilo Instagram: MELITA TONIOLO (@melitatoniolo).

Luca Dorigo, Alessandro Tersigni, Andrea Viganò: fidanzati, figli, vita privata di Melita Toniolo

Melita Toniolo si lega sentimentalmente nel 2007 al tronista Luca Dorigo. La relazione dura cinque mesi. Durante la settima edizione del Grande Fratello, la Toniolo conosce Alessandro Tersigni e i due si innamorano. Lei annuncia la rottura con Luca Dorigo, che avviene in diretta televisiva. Nel 2009 la Toniolo e Alessandro Tersigni si lasciano. Si lega poi al bodyguard Maurizio Uzzi, ma la relazione dura solo pochi mesi.

Melita Toniolo ha avuto diverse relazioni, con Claudio Casavecchia, il cantante Thomas De Gasperi, Francesco Guerrieri e Andrea Catavolo. Dal 2015 inizia una relazione con il comico Andrea Viganò. I due hanno un figlio, Daniel, nato nel 2017.

Il Grande Fratello, Quelli che il calcio, Real TV: la carriera di Melita Toniolo

Melita Toniolo, nel 2007, è concorrente della settima edizione del Grande Fratello. Posa per diversi calendari, tra cui quello per il programma Lucignolo, del quale è inviata nel 2007 e 2008 col soprannome di Diavolita. Nel 2008 conduce Candid Camera Show su Italia 1 e partecipa alla terza edizione de La talpa, reality show condotto da Paola Perego.

Dal 2008 al 2016 è opinionista fissa in Quelli che il calcio. Nel 2009, e per i successivi due anni, è conduttrice di Real TV insieme a Raffaella Fico. Nel 2010 posa senza veli per l’edizione britannica della celebre rivista internazionale FHM e per la copertina, il servizio fotografico e il calendario di Playboy Italia. Lo stesso anno recita nella seconda stagione, poi anche nella terza, della sitcom di Italia 1 SMS – Squadra molto speciale.

Dal 2011 al 2012 Melita Toniolo gira l’Italia conducendo il festival Colorado Tour. Nel 2013 è uno dei volti femminili di punta di Comedy Central. Nel 2014 torna su Italia 1 come inviata di Videonews Lucignolo 2.0, condotto da Enrico Ruggeri e Marco Berry.

Dove vive Melita Toniolo

La showgirl e modella Melita Toniolo vive in una residenza immersa nel verde a Seregno, nella provincia di Monza e Brianza. “Vorrei possedere una casa ovunque, oggi vivo a Seregno. Domani forse in Spagna…chissà”.