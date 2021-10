Memo Remigi chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, moglie, Barbara D’Urso, figli, vita privata, biografia e carriera. Il cantante e paroliere Memo Remigi è uno dei concorrenti della nuova edizione del programma Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, è in onda da questa sera 16 ottobre su Rai1 alle 20:40.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Memo Remigi

Memo Remigi, pseudonimo di Emidio Remigi, è nato il 27 maggio del 1938 a Erba, in provincia di Como. Ha 83 anni. Cresce a Como, città natale dei suoi genitori, iniziando a esibirsi nei primi anni sessanta grazie a Giovanni D’Anzi. Vince il Festival della canzone di Liegi e ottiene un contratto discografico con la Karim, etichetta con cui incide i primi 45 giri. Ne 1964 il cantante passa alla Ri-Fi, e l’anno successivo partecipa a Un disco per l’estate con la canzone Innamorati a Milano, che sarà il suo maggiore successo come interprete.

Lucia Russo, Barbara D’Urso, figli, curiosità e vita privata di Memo Remigi

Nel 1966 il cantante si sposa con la giornalista Lucia Russo, morta nel gennaio di quest’anno. I due hanno avuto un solo figlio, Stefano. Dopo la morte della moglie, il cantante ha dichiarato su Instagram: “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare”.

Dopo la morte della Russo, Remigi ha raccontato della sua storia con Barbara D’Urso, motivo per cui la moglie lo cacciò di casa. Al settimanale Di Più Tv ha dichiarato: “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso“.

Dopo le dichiarazioni di Remigi sono arrivate immediate quelle della D’Urso: “C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che ha fatto delle interviste e in queste interviste ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni. Stiamo parlando di più di 40 anni fa. Ovviamente questa storia è stata ripresa da chiunque, anche dal Corriere della Sera. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me“.

Remigi è stato uno degli autori di alcune canzoni de Lo Zecchino d’Oro. Nel 2013 ha deciso di buttarsi in politica e il suo nome era nella lista di candidati dell’Unione Centro.

La carriera di Memo Remigi

Remigi, nel 1965, compone la musica di Io ti darò di più, presentandola al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Orietta Berti e Ornella Vanoni. Nella stessa edizione è presente un altro suo brano, La notte dell’addio, il cui testo è scritto anch’esso da Alberto Testa, interpretato da Iva Zaniccchi e dallo statunitense Vic Dana.

Remigi compone anche diverse canzoni per bambini. Dai primi anni settanta comincia a lavorare come conduttore radiofonico e diventa un volto popolare grazie a varie conduzioni e partecipazioni televisive a cavallo tra la Rai e diverse emittenti private. A partire dal 2017 è ospite fisso di Propaganda Live, programma condotto da Diego Bianchi su LA7.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MEMO REMIGI