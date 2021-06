Memo Remigi, lutto a Oggi è un altro giorno. Serena Bortone: “E’ successa una cosa bruttissima”

Lutto per Memo Remigi a Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Serena Bortone: “È successa una cosa molto brutta”, ha annunciato la conduttrice ad inizio puntata.

“Purtroppo è successa una cosa brutta – ha spiegato Bortone -. Quando questo piccolo angelo peloso se ne va è brutto e così il nostro Memo è un po’ di giorni che non sta bene, perché Bacio non stava bene e ieri lo abbiamo salutato”.

Lutto a Oggi è un altro giorno per Memo Remigi

Il riferimento era al cane del cantante, ospite fisso del programma Rai. E proprio Memo Remigi ha aggiunto: “Grazie a chi mi ha dimostrato grande amore, grande affetto e solidarietà. Io so che uno dice che è un cane, ma io credo che l’essere umano è una categoria e poi c’è l’essere speciale che ti dà tutto senza chiedere niente. Praticamente eravamo sempre appiccicati, faceva veramente parte di me in tutto e per tutto. Grande compagnia e amici perché si instaura un rapporto davvero importante”.

Lutto a Oggi è un altro giorno, le parole toccanti di Memo Remigi

Poco prima lo stesso Memo Remigi aveva spiegato: “Oggi Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia. Mi raccomando Bacio, stalle vicino perché anche lei ha bisogno di te”.