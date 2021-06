Memo Remigi, la gaffe su Gianni Bella a Oggi è un altro giorno: “Lui non c’è più ma ha scritto cose fantastiche”

Memo Remigi allunga la vita a Gianni Bella. Il cantante milanese è come di consueto al pianoforte durante la diretta di Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda alle 14 circa su Rai Uno condotta da Serena Bortone. Si parla dei successi dei fratelli Marcella e Gianni Bella. Remigi prende la parola prima di cantare e crea il panico tra i sostenitori di Gianni Bella dicendo che “lui non ci sta più”.

Memo Remigi: “Gianni Bella non ci sta più”

Memo Remigi, prima di iniziare a cantare “Montagne verdi” e “L’emozione non ha voce”, due tra i brani più emblematici dei fratelli Bella, dice: “Gianni Bella e Marcella sono stati fratello e sorella. Purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche!”

Quella commessa da Remo Remigi è una gaffe abbastanza clamorosa. L’artista è infatti vivo e vegeto. Ha avuto un ictus che gli impedisce di dedicarsi alla musica come faceva un tempo ma scrive ancora canzoni. A dirlo è stata la sorella Gianna in un’intervista al Corriere della Sera.

Memo Remigi gli ha ora allungato la vita. A dirlo al termine dell’esibizione è stata Serena Bortone. La conduttrice smentisce immediatamente l’errore commesso da Remigi: “Preciso che a Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita perché è vivo!” Risate in studio da parte di tutti e piccolo imbarazzo per Memo Remigi che ha però preferito non commentare la gaffe.

Gianni Bella “non c’è più”. La reazione sul web

“In che senso Gianni Bella non c’è più? Cosa mi sono perso? Memo, guarda che sta ancora tra noi fino a prova contraria”. A scriverlo è un utente su Twitter. Ed anche altri commenti hanno commetato quanto accaduto in studio utilizzando lo stesso tono.