Mentana, gaffe in diretta: scambia uomo col lanciafiamme nel film Project-X per l’assalto al Congresso Usa

Gaffe durante la diretta del Tg La7 condotto da Enrico Mentana durante l’assalto al Congresso Usa di Capitol Hill: in onda infatti sono state trasmesse le immagini del film “Project-X” scambiate per un video dei disordini di Washington.

Il video in questione, preso da un profilo satirico che lo aveva marchiato come ‘Live footage da Washington D.C., mostrava infatti la scena di un film, Project X, in cui si vede un personaggio armato di lanciafiamme sparare contro alcune automobili. In studio, Mentana e il suo ospite Gerardo Greco, si sono resi subito conto che non poteva trattarsi di Washington e hanno pensato potesse trattarsi di qualche episodio nei sobborghi della città americana.

Gaffe Mentana, su La7 video fake del film Project-X

Nel video si vedono persone armate che incendiano la città e le auto attorno. Il film Project-X, italianizzato in “Una festa che spacca”, che ha tratto in inganno la regia e il direttore del Tg La7 è una commedia girata però in stile “falso documentario”, che racconta le avventure di tre ragazzi “nerd” che combinano disastri a non finire per le strade di una cittadina di periferia americana. Il film ha rappresentato il debutto cinematografico di Nima Nourizadeh. (fonte TWITTER)