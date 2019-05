ROMA – Il direttore de La7, Enrico Mentana, va in onda con la sua consueta Maratona Mentana per commentare il voto delle Europee che vede il trionfo (in realtà aspettato) di Matteo Salvini e della sua Lega. Mentre cerca di passare la linea al suo inviato in Francia, il direttore viene colto da un attacco di tosse. Mentana non riesce a parlare, dice di “aver perso la voce” e passa a fatica la linea alll’inviato in collegamento da Parigi.

Mentana poi, durante la diretta ha subito alcune schermaglie con tecnici e regia: d’altronde si tratta della “Maratona delle maratone” (così l’ha presentata lui stesso nei giorni scorsi) e l’attesa e decisamente alta. A farne le spese sembrano quindi i collaboratori di regia.

Ad un certo punto, un po’ per scherzo un po’ sul serio, come fa notare il blog Nonleggerlo, Mentana si rivolge ai tecnici e dice: “Sono un po’ spettinato, ma non è questo il problema… dopo facciamo i conti”.

Fonte: La7, Facebook