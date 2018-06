FIRENZE – Enrico Mentana dice no ad un possibile rientro in Rai, anche per una eventuale proposta per la direzione generale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il giornalista e direttore del tg di La7 è categorico: “Direi un no grosso come una casa”. Il motivo? “Io non tornerò mai in Rai finché dipenderà dai partiti”, ha spiegato.

Mentana era a Firenze per un evento dedicato alla comunicazione Strateco e durante l’intervista a parti capovolte in cui il sindaco Dario Nardella ha indossato i panni dell’intervistatore e il direttore del Tg di La7 quelli dell’intervistato, ha spiegato:

“Penso che un giornalista non debba cambiare mestiere, e fare il direttore generale della Rai sarebbe un po’ come fare il politico Ho rispetto per chi lavora alla Rai, ma sto bene dove sto; e comunque alla Rai non tornerei nemmeno se stessi male. Penso, e l’ho detto varie volte, che un servizio pubblico che dipende dal Parlamento, cioè dai partiti, sia una insensatezza. Un nonsense che resta in piedi perché, alla fine, fa comodo a tutti”.