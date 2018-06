ROMA – Enrico Mentana trasmette in diretta il discorso del premier Giuseppe Conte e scatena la reazione di Corrado Formigli, conduttore di Piazza Pulita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Il direttore del tg di La7 e le sue dirette sono ormai cosa nota, ma Formigli ha voluto ricordargli che anche nel suo programma “sono anni che diamo le notizie in diretta”.

Una frecciatina, nemmeno troppo velata, per la linea ricevuta in pesante ritardo dal tg diretto da Mentana. La puntata di Piazza Pulita del 31 maggio è infatti iniziata con decine di minuti di ritardo proprio perché il giornalista ha trasmesso in diretta il discorso del neo premier dopo la formazione del governo. E così Formigli, che si occupa di informazione tanto quanto il direttore del tg, ha commentato: “Volevamo dirgli che sono anni che ci occupiamo di notizie e di notizie in diretta: ma queste non son cose che riguardano voi telespettatori, piuttosto riguardano noi e la Rete”.

