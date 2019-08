ROMA – Amore finito tra Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, e l’ex tronista Lucas Peracchi. È proprio quest’ultimo a rivelarlo ai follower su Instagram. Lucas Peracchi, come riporta Gossipetv, ha risposto alle domande dei follower su Instagram Stories ed ha spiegato: “Con Memi è finita da un mese, mi ha lasciato lei”.

Le risposte, non più presenti sull’account di Lucas Peracchi, potrebbero essere state successivamente cancellate, come testimonia lo screenshot di Gossipetv. L’ex tronista di Uomini e Donne, comunque, non ha spiegato quali siano stati i motivi della fine della loro storia.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi restano in ottimi rapporti. Dopo mesi di discussioni alla fine Mercedesz Henger si era decisa a trasferirsi nei pressi di Piacenza proprio per vivere insieme a Lucas Peracchi. (Fonte Gossip e Tv).