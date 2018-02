ROMA – La storia tra Mercedesz Henger e Leonardo, personal trainer e modello, va a gonfie vele. I due ormai si frequentano da mesi. Dopo la tormentata fine della relazione con Sergio Arcuri, fratello di Manuela, a Mercedesz erano stati attribuiti diversi flirt: i più chiacchierati, senza dubbio, quello con il ‘compagno’ dell’Isola dei Famosi, Jonas Berami, e quello con Gianluca Ginoble, uno dei componente de ‘Il Volo’.

Alberto Dandolo, su Dagospia racconta come “la ragazza vorrebbe mettere su famiglia. Si sussurra che abbia in serbo una sorpresa per la mamma Eva Henger, appena eliminata dall’Isola dei famosi”. “Cicogna in arrivo? Ah saperlo…” conclude il giornalista.