Mercedesz Henger: “Mio padre non è Riccardo Schicchi”

ROMA – Questa sera, 25 novembre, torna su Canale 5 l’appuntamento serale con Live Non è la D’Urso. Tra gli ospiti ci sarà Mercedesz Henger, finora conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger, che rivelerà: “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”.

Non è chiaro se Schicchi fosse mai stato a conoscenza della cosa o se sia stata una rivelazione che l’attrice abbia fatto alla figlia solo in seguito alla scomparsa del marito, avvenuta nel 2012. Forse stasera Mercedesz ne parlerà più approfonditamente.

Eva Henger e Riccardo Schicchi si sono conosciuti in Ungheria alla fine degli anni Ottanta. Nel 1994 convolano a nozze. Quando si sposano hanno già una bambina, Mercedesz, che all’epoca ha 3 anni. L’anno successivo, nel 1995, è nato il loro secondogenito Riccardo Jr., da tutti chiamato Riccardino. Riccardo Schicchi, uno dei principali imprenditori dei film per adulti in Italia, è morto nel 2012 a 59 anni, dopo un anno travagliato a causa della grave forma di diabete.

Fonte: LIVE NON E’ LA D’URSO.