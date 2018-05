MESSINA – Lorenzo Crespi non si candida più: “Voglio inaugurare una scuola di cinema e teatro”. Il volto della televisione aveva deciso App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] di candidarsi a consigliere comunale nella sua città (Messina) nella lista di Cateno De Luca.

Il noto attore di fiction non si candiderà più “per non strumentalizzare la propria popolarità per fini politici ma appoggerà sempre il progetto di Cateno De Luca” e lancia “un’idea per realizzare a Messina una scuola di Cinema e Teatro per i giovani”.

A darne notizia nella sua pagina Instagram ufficiale è stato lo stesso attore che ha postato alcuni scatti insieme al candidato sindaco Cateno De Luca scrivendo: “Ho ritirato la mia candidatura a consigliere comunale di Messina per portare avanti un progetto in questa città a mio parere molto più grande. La mia stima nei confronti dell’onorevole De Luca resta intatta ma non voglio strumentalizzare la mia popolarità a fini politici”.