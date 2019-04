ROMA – Il programma Mezzogiorno in famiglia rischia di essere chiuso e c’è chi vocifera di un ritorno di Adriana Volpe a I Fatti Vostri. Un ritorno che farebbe tremare Giancarlo Magalli, dato che l’addio di Adriana era nato anche dai continui battibecchi tra di loro. Anzi, pare che il conduttore rischi di rispondere di un’accusa di diffamazione nei confronti della collega in tribunale.

Secondo il settimanale Oggi, la notizia della chiusura di Mezzogiorno in famiglia è confermata e per la Volpe si apre la possibilità di un nuovo lavoro in Rai. C’è chi pensa che per la Volpe arrivi un nuovo programma, ma anche chi ritiene che la conduttrice potrebbe tornare ai Fatti Vostri. Una situazione che Magalli teme e parecchio, tanto che a Viale Mazzini si dice che sia terrorizzato.

Le liti tra Magalli e la Volpe erano ormai all’ordine del giorno, tanto da essere arrivati anche a possibili querele. Intervenuta a Detto Fatto, Adriana Volpe ha risposto ad alcune curiosità di Giovanni Ciacci su Magalli. Tra i due sembra esserci ancora un po’ di risentimento. Tanto che la Volpe ha risposto così alla domanda di Giovanni Ciacci e che riguardava proprio l’ex collega: “Cosa avrei fatto se lo avessi incontrato? Lo avrei salutato. Sono sempre una signora…io!”.