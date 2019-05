ROMA – E’ da qualche tempo che ormai si parla di una possibile chiusura di Mezzogiorno in Famiglia, storico programma di Rai Due in onda dal 1993. La trasmissione ideata da Michele Guardì, potrebbe essere chiusa per volere di Carlo Freccero, tornato alla direzione del secondo canale ed intenzionato a dare una rinfrescata alla rete.

Alle voci che parlano della possibile chiusura del programma si è aggiunta la dichiarazione di Massimiliano Ossini, attuale conduttore del programma insieme ad Adriana Volpe, che a TvBlog ha detto quello che conosce in merito al rischio chiusura. Il presentatore ha dichiarato che lui e la collega sono a disposizione per la prossima edizione. Ma non ha voluto confermare né smentire se il programma non sarà confermato nella prossima stagione.

“Non posso né smentire né confermare, in quanto non sono la persona giusta a cui chiederlo; noi conduttori siamo a disposizione dell’azienda”, ha dichiarato Ossini. “Al momento sono concentrato nel portare al termine questa stagione poi, giusto o sbagliato che sia, la decisione spetterà al direttore di Rai Due e all’azienda per la quale lavoro da ormai oltre 15 anni”. (fonte TvBlog)