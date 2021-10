Mia Ceran, chi è: compagno, gravidanza, figlio, età, genitori, origini, vita privata

Oggi, lunedì 4 ottobre, tornano Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu con Quelli che il lunedì, nuovo titolo della trasmissione calcistica del lunedì di Rai 2 che racconterà con tono ironico i principali avvenimenti d’attualità, non più necessariamente calcistici.

Ospiti della prima puntata Sara Simeoni e Francesco Gabbani. Ma la regina del programma sarà Mia Ceran, giovane conduttrice con alle spalle diverse esperienze con Luca e Paolo.

Chi è Mia Ceran: le origini, i genitori, la carriera in tv

Mia Ceran è nata il 15 novembre del 1986 a Treviri, nella Repubblica Federale di Germania da un dentista tedesco e da una giornalista bosniaca. Fino ai 13 anni è cresciuta negli Stati Uniti, per poi trasferirsi a Roma, dove ha conseguito il bachelor’s degree in Business Administration presso la John Cabot University della Capitale.

Dopo uno stage alla sede romana della CNN, ha collaborato con Mediaset per Matrix, talk di Canale 5, e Studio Aperto, telegiornale di Italia 1, divenendo giornalista professionista nel 2011. Ha quindi lavorato per La7, poi per Rai3 e quindi per Rai1.

Nel 2017 ha condotto su Rai2 insieme con il Mago Forest e la Gialappa’s Band, il programma della primissima serata Rai dire Niùs. Nella stagione seguente è tornata a Quelli che il calcio con Luca e Paolo.

Nel 2018 ha condotto, sempre con Luca e Paolo, dello spin-off Quelli che… dopo il TG sulla stessa rete.

Mia Ceran: vita privata, il compagno e il figlio

Mia Ceran è fidanzata con Federico Ferrari, manager della Diesel. Il 9 agosto del 2021 ha partorito il suo primo figlio, Bruno Romeo.