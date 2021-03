Mia e il leone bianco, storia vera oppure no? Dove è stato girato Mia e il leone bianco?

Mia e il leone bianco è una storia vera oppure no? E’ la prima domanda che ci si pone davanti alla storia del film. Film in onda su Rai 1 la sera di mercoledì 24 marzo. E’ la storia di un’amicizia tra una bambina e il leone. Una bambina che si opporrà alla cessione del leone da parte del padre.

Mia e il leone bianco è una storia vera?

Pariamo da un presupposto. Mia e il leone bianco non è basato su una storia vera. Ma è vera l’amicizia tra Daniah de Villiers (l’attrice che interpreta Mia) e il leone Thor (che interpreta se stesso). Infatti tra i due si è instaurato un rapporto tale, che il film è stato girato in tre anni. In questo modo si è potuta seguire la crescita tanto della bambina quanto del cucciolo di leone. E non c’è stato bisogno di usare controfigure.

Mia e il leone bianco: storia e dove è stato girato?

Il film si basa su un soggetto scritto principalmente da Pure de Maistre, moglie del regista Gilles de Maistre. La quale ha scritto questa storia dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Le riprese, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni in modo da seguire la naturale crescita di Daniah De Villiers e del leone Thor.

Il film è stato girato in Sud Africa presso la Welgedacht Reserve, a 40 chilometri da Pretoria. L’esperto di leoni Kevin Richardson ha monitorato le riprese per intero, supervisionando ogni interazione fra i leoni e gli attori. Per il film è stato speso un budget di 8,7 milioni di dollari.

Mia e il leone bianco: trama

La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un’amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino. A quattordici anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei…

Mia e il leone bianco dove vederlo: diretta tv e streaming

Mia e il leone bianco andrà in onda in diretta tv su Rai 1 mercoledì 24 marzo alle ore 21.25. Sarà possibile vedere il film anche in diretta streaming su RaiPlay.