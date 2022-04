Michael Lemma, chi è. Ospite a Rai Uno del programma “Oggi è un altro giorno“, alle 14, c’è un giovane artista interessantissimo. Michael Lemma è una persona (per fortuna ancora non aspira alla qualifica di “personaggio”) eclettica e creativa. A dispetto, o forse proprio a causa, di una rara malattia autoimmune di cui soffre fin dalla nascita.

Michael Lemma, chi è: età, opere, titoli

Michael Lemma è nato a Roma il 28 ottobre 1996. Diplomato in Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico “Enzo Rossi” con qualifica di Maestro d’Arte, ha partecipato ad esposizioni nazionali e internazionali.

Residente nel quartiere di Colli Aniene è impegnato in progetti di riqualificazione urbana nel IV Municipio di Roma.

Ha collaborato con i Musei Vaticani per l’installazione dell’opera “San Michele”. Nel 2019 con lo Stato Italiano nella realizzazione del logo della VII compagnia della Guardia di Finanza a Milano.

Alla fine del 2016 ha donato un’opera a Papa Francesco. Nel giugno 2020 ha donato l’opera “Cristo consolatore ” all’ospedale Sandro Pertini a Roma, in memoria della Pandemia da Coronavirus e nel dicembre 2021 un’opera al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Il libro, “Porpora Trombocitopenica Autoimmune”

Ha esordito come autore di libri con “Porpora Trombocitopenica Autoimmune”, BookSprint Edizioni. Presentato al Salone Internazionale del libro di Torino, il volume intende far conoscere questa malattia dal nome complicato.

Porpora Trombocitopenica Autoimmune (ITP) è una malattia autoimmune della coagulazione del sangue in cui le piastrine sono letteralmente mangiate dagli anticorpi. I manuali la descrivono come patologia a “eziologia ignota”, vale a dire al momento non si sa ancora cosa la origini.