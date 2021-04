Michela Andreozzi chi è, marito Massimiliano Vado, Non è la Rai, età, altezza, Instagram, vita privata, carriera

Michela Andreozzi chi è, marito Massimiliano Vado, Non è la Rai, età, altezza, Instagram (Foto d’archivio Ansa)

Michela Andreozzi chi è: dal marito Massimiliano Vado a Non è la Rai, tutto sulla vita privata e la carriera professionale. L’attrice commediografa, sceneggiatrice, regista e conduttrice radiofonica italiana sarà ospite di Detto Fatto, il programma Rai condotto da Bianca Guaccero.

Michela Andreozzi chi è: età, altezza, biografia

Michela Andreozzi è nata a Roma il 4 luglio 1967. E’ dunque del segno zodiacale del Cancro. Allo stato attuale la sua età è di 53 anni compiuti. Michela è alta circa 167 centimetri.

Michela ha studiato recitazione in diverse scuole, tra cui il Teatro Argentina di Roma. Contemporaneamente ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha quindi seguito un un corso di sceneggiatura alla Scuola Holden di Torino.

Ha iniziato a lavorare in tv quando era giovanissima. Il suo mentore è stato Gianni Boncompagni, che la ha offerto una possibilità a Domenica In e poi anche a Non è la Rai.

Michela Andreozzi a Non è la Rai: voci e canzoni

L’approdo a Non è la Rai è stato uno dei punti di snodo della carriera di Michela Andreozzi. Proprio nel programma dell’allora Fininvest, Michela presta anche la voce ad alcune ragazze del cast, incidendo canzoni inserite poi nelle compilation del programma.

Come ricorda anche il sito dei fan del programma cult di inizio anni 90, Michela ha partecipato all’incisione delle canzoni per due edizioni del programma (93/94, 94/95). Nel ’94 ha doppiato Ilaria Galassi nella telepromozione “Canta tu”. E’ ricordata dai fans per aver fatto parte della redazione dal ’93 al ’95.

Michela Andreozzi e il marito Massimiliano Vado

Nel 2013 è iniziata la sua storia con l’attore l’attore Massimiliano Vado. Il 21 maggio del 2015 la coppia si è unita civilmente: Massimiliano Vado e Michela Andreozzi sono diventati ufficialmente marito e moglie. Non risulta che la coppia abbia figli.

I due hanno anche lavorato fianco a fianco. Per esempio Michela ha recitato nella piece teatrale francese Maledetto Peter Pan, per la regia del marito. Anche in Figlie di Eva, i due hanno firmato insieme la regia.

Michela Andreozzi carriera: tv, radio, teatro, Gretel e Gretel

Per uno sguardo approfondito sulla carriera di Michela Andreozzi rimandiamo alla sua pagina Wikipedia. Segnaliamo, per la tv, oltre ai programmi già citati, i ruoli da protagonista nelle fiction La squadra (Rai 3), 7 vite (Rai 2), Il commissario Manara (Rai 1), Distretto di Polizia (Canale 5), Rimbocchiamoci le maniche (Canale 5).

Per quanto riguarda la radio, dal 2009 al 2012 conduce con Federica Gentile il programma radiofonico Brave ragazze (Rai Radio 2).

Michela ha dato vita al duo comico Gretel e Gretel con Francesca Zanni (anche qui ci sono state numerosi comparsate televisive).

Al cinema debutta in Basilicata Coast to Coast, di Rocco Papaleo, ed è successivamente nel cast di numerose commedie, diretta da Fausto Brizzi, Leonardo Pieraccioni, Massimiliano Bruno, Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Gabriele Pignotta, Alessio Maria Federici, Paolo Ruffini, Volfango De Biasi.

Come regista, dopo l’esordio con D.U.G.U Dietro un grande uomo, che interpreta con Luca Argentero, nel 2017 scrive e dirige la sua opera prima Nove lune e mezza, che interpreta anche al fianco di Claudia Gerini. Nel 2019 dirige il suo secondo film, Brave ragazze, con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Stefania Sandrelli, Luca Argentero e Max Tortora. Nel 2020 torna sul set per la regia di Genitori vs influencer. scritto insieme a Fabio Bonifacci, con Fabio Volo.

Michela Andreozzi Instagram

Michela Andreozzi ha un account ufficiale Instagram. Su questo canale promuove soprattutto la sua attività professionale. I social sono al centro del suo ultimo film, Genitori vs influencer.