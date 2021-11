Michela Giraud chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, dove vive, Instagram, biografia e carriera. L’attrice e comica Michela Giraud conduce questa sera 9 novembre lo show Le Iene con Nicola Savino. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, laurea, biografia di Michela Giraud

Michela Giraud è nata il 28 luglio del 1987 a Roma. Ha 34 anni. E’ alta 170 cm. È la bisnipote di Alfredo Giraud, vicepresidente del Savoia, e nipote dei calciatori Raffaele, Michele e Giovanni. Studia danza classica per dieci anni e si diploma presso il Liceo Classico Mamiani di Roma. Si laurea alla Sapienza, dove consegue la laurea triennale in studi storico-artistici nel 2010, poi la laurea specialistica in storia dell’arte moderna nel 2013. Michela Giraud studia recitazione presso il Teatro Azione, dove consegue il diploma d’attrice nel 2013. L’anno successivo si iscrive al master dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Fidanzato, figli, Instagram, dove vive, vita privata di Michela Giraud

Michela Giraud è molto riservata riguardo la vita sentimentale. Non ha figli. Il suo fidanzato è lo speaker radiofonico Riccardo Cotumaccio. La coppia vive a Roma. Sui social la Giraud è molto attiva, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. Il suo profilo Instagram conta più di 353mila followers: @michelagiraud.

La carriera di Michela Giraud

Nel 2015 la Giraud entra nel cast di Colorado. Partecipa alla prima e alla seconda edizione di Natural Born Comedians su Comedy Central e recita nel film I babysitter con Francesco Mandelli.

In radio è speaker a Radio si serva signora e fa parte del cast di Radio due weekend su Radio 2. Recita in diversi teatri in Italia sia come stand-up comedian che con il suo spettacolo Michela Giraud e altri animali. Dal 2020 conduce CCN – Comedy Central News in onda su Comedy Central. Nello stesso anno vince il Premio Satira per la stand-up comedy 2020 alla 48ª edizione del Premio satira politica Forte dei Marmi.

La Giraud è molto attiva anche sul web, in particolare su Youtube. Si fa conoscere sulla piattaforma grazie ai suoi video di Educazione cinica. La sua popolarità, però, cresce grazie al successo del comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori, condotto da Fedez e con la partecipazione di Mara Maionchi.