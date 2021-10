Michela Marzano chi è, età, dove e quando è nata, vita privata, marito, figli, carriera, libri. La filosofa accademica e storica è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e in onda a partire dalle ore 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nata Michela Marzano

Michela Marzano è nata a Roma, 20 agosto 1970, ha 51 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Michela è una filosofa, accademica, politica e saggista italiana. Ha studiato all’Università di Pisa e alla Scuola normale superiore. Dopo aver conseguito il perfezionamento in filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed in Bioetica alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”è diventata docente all’Università di Parigi V: René Descartes, dove insegna tuttora.

Michela Marzano, dalla Sorbona a deputata Pd

La Marzano ha diretto il Dipartimento di scienze sociali della Sorbona, prima di diventare deputata per il Partito Democratico. Autrice di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica, ha curato il Dictionnaire du corps (PUF, 2007). Si occupa di filosofia morale e politica.

Alle elezioni politiche italiane del 2013 viene eletta alla Camera dei deputati, nella circoscrizione Lombardia 1, nelle liste del Partito Democratico. Il 4 maggio 2015 in dissenso dal proprio gruppo non vota l’Italicum. Il 24 febbraio 2016 dichiara che, in caso la legge sulle unioni civili passi privata della possibilità di adozione del figlio del partner di coppie omosessuali, uscirà dal Pd.

Il 12 maggio 2016 abbandona definitivamente il partito in polemica per la suddetta questione, passando quindi al Gruppo misto ma continuando a sostenere la maggioranza. Ad ottobre vota a favore della legge Rosato, nuova legge elettorale, ma non vota la fiducia. Non è ricandidata alle elezioni del 2018.

Michela Marzano, abbandonata la politica ritorna all’attività accademica. Dal 2019 è editorialista del quotidiano la Repubblica. A partire dal 2020 scrive anche su La Stampa.

Michela Marzano, i suoi libri

Michela Marzano è anche autrice di libri . Tra i suoi più noti ci sono ” L’amore è tutto. È tutto ciò che so dell’amore” del 2014 con cui ha vinto il premio Bancarella, “Idda” uscito nel 2019, “L’ amore che mi resta” uscito nel 2017 e “Volevo essere una farfalla. Come l’anoressia mi ha insegnato a vivere” sempre del 2019. Nei giorni scorsi è uscito per Rizzoli “Stirpe e vergogna”. Tra romanzo e memoir, nel libro Michela racconta di avrr scoperto che suo nonno era stato un fascista convinto della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? “Sono stata pure io complice di questa amnesia?” si chiede la scrittrice.

Michela Marzano, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Marzano è sposta con Jacques De Saint Victor, un critico letterario. I due si sono conosciuti nel 2004. Lui aveva già dei figli e non ne voleva altri. Michela ha così scelto di rinunciare alla maternità pur di rimanere con il suo compagno.