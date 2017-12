VICENZA – Le chiesero rapporti intimi in cambio di lavoro e la ragazzina di appena 18 anni denunciò le molestie. La protagonista di questa storia è Michela Morellato, che denunciò il giornalista Rai Amedeo Goria per delle molestie sessuali subite 12 anni fa durante un colloquio di lavoro. Sull’onda dello scandalo che ha coinvolto prima Harvey Weinsten oltre oceano e il regista nostrano Fausto Brizzi, la Morellato ricorda di essere stata la prima a denunciare il tipo di ricatto che esiste nel mondo dello spettacolo e che per questo venne boicottata ed esclusa.

Intervista dal quotidiano Il Giornale di Vicenza, la Morellato parla della sua storia finita in tribunale, ma non cita mai il nome del molestatore:

“«Avevo 18 anni ed ero alla ricerca di un posto nel mondo. Mi disse che ero un volto interessante per la sua trasmissione. In macchina respinsi le sue pesanti avance mettendomi a urlare. Lui si scusò, aveva 34 anni più di me, e avrei potuto perdonarlo. Poi mi disse che era un pezzo grosso, che creava e distruggeva le ragazzine come me se non erano carine con lui. Non sopportai quelle parole e la mia sete di giustizia mi spinse a denunciarlo»”.

La Morellato dunque ha raccontato la sua esperienza, lei che 12 anni fa in un servizio per il programma Le Iene parlò per prima delle molestie di cui era stata oggetto mentre cercava un lavoro in televisione: