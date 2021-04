La scrittrice Michela Murgia racconta di essersi sentita intimidita da un poliziotto che era di servizio alla stazione e che le ha chiesto l’autocertificazione. Un fatto che la scrittrice collega a quanto aveva detto tempo fa in merito alla divisa. In quel caso Michele Murgia disse che era inquietante che il generale Figliuolo si faccia vedere sempre in divisa.

Michela Murgia e il poliziotto

La scrittrice Michela Murgia, in tv a Otto e mezzo, in un dibattito con il direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, ha detto di essersi sentita intimidita da un poliziotto in stazione. Il video del talk è stato postato sui social e l’hastag #Murgia è diventato tendenza su Twitter. “Quando sono andata a prendere un treno e mi hanno fatto il controllo per l’autocertificazione, un poliziotto in servizio mi ha detto ‘signora, quindi lei ha paura della mia divisa?’. Io ho risposto ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, mi dica lei, ne devo avere?’. E lui mi ha detto ‘vada, vada che è meglio’. E’ una cosa che dovrebbe succedere?”.

Michela Murgia e il generale Figliuolo

La scrittrice ha collegato l’episodio alla nota della sottosegretaria alla Difesa Stefania Pucciarelli che ha definito “offese” ai militari la sua obiezione sulla scelta del generale Figliuolo di girare in divisa. “Mi ha riconosciuta – secondo Murgia – perché sono stata additata dalla sottosegretaria come una che aveva offeso tutte le uniformi d’Italia”. “Il poliziotto – ha aggiunto – doveva controllarmi l’autocertificazione, e basta. Non chiedermi se la sua divisa mi faceva paura o meno”. E, quindi, rivolgendosi a Sallusti, “se lei non vede la dinamica di intimidazione io la vedo”.