Michele Bravi chi è, età, dove e quando è nato, fidanzato, Instagram, vita privata, incidente, biografia e carriera

Michele Bravi, nonostante la giovane età, si è già costruito una carriera musicale di livello, che ha fatto innamorare il pubblico. Tutto è cominciato con la vittoria a X Factor, in seguito l’ambitissimo palco di Sanremo, i primi dischi venduti e il successo. Ma la vita del cantante cambia profondamente nel 2018 a causa di un terribile incidente. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, biografia di Michele Bravi

Michele Bravi è nato il 19 dicembre del 1994 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Ha 29 anni. Appassionato di musica sin da piccolo, inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte. Mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico della sua città, decide di iscriversi ai provini di X Factor. Nel 2013 entra ufficialmente nel cast della settima edizione del talent come membro della categoria Under Uomini capitanata da Morgan, vincendo la settima edizione del programma.

Fidanzato, coming out, Instagram e vita privata

Il cantante ha fatto coming out nel 2017, all’età di 23 anni, dichiarando pubblicamente di essersi innamorato di un giovane regista e smentendo tutti i pettegolezzi che lo volevano fidanzato con la youtuber Alice Venturi. “È successo che mi sono innamorato. Una storia molto particolare con un ragazzo che fa il regista, molto diverso da me. È durata due anni main termini di quello che succedeva tra noi, forse qualche giorno. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza”, ha raccontanto il cantante in un’intervista a Vanity Fair. Attualmente sembra essere single. Profilo Instagram: michelebravi.

Michele Bravi e l’incidente

Il 22 novembre 2018, a Milano, il cantante rimase coinvolto in un incidente stradale che causò la morte di una motociclista di 58 anni. Secondo le indagini preliminari Bravi effettuò un’inversione vietata per immettersi in una via nel senso di marcia opposto. Venne quindi accusato di omicidio stradale e rinviato a giudizio nel luglio 2019. Nel corso dell’udienza preliminare del 23 gennaio 2020, il cantante fece richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale, accettata dal GUP di Milano nel successivo mese di luglio.

La carriera di Michele Bravi

Dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene a causa dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto e dell’iter processuale, ritorna in televisione nel maggio 2020 partecipando al programma Amici Speciali, condotto da Maria De Filippi. Il cantante ha pubblicato anche il singolo La vita breve dei coriandoli. Nel 2020 collabora con Mika in una cover di Bella D’estate, noto brano di Mango.

