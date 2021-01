Michele Bravi patteggia per omicidio stradale: un anno e mezzo per l’incidente del 2018 (Foto d’archivio Ansa)

Michele Bravi chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera, il cantante ospite a Amici di Maria De Filippi. Michele Bravi è stato l’ospite odierno della trasmissione televisiva che va in onda su Canale 5 il sabato alle 14.

Bravi è stato ospitato da Maria De Filippi per cantare i suoi successi e per fornire un esempio virtuoso agli alunni della scuola di Amici. La sua prestazione è stata apprezzata da tutti.

Michele Bravi ha 26 anni ed è nato a Città di Castello il 19 dicembre 1994. Bravi non è sposato e non ha figli. Diciamo che non si sa molto sulla sua vita sentimentale perché il cantante è molto riservato.

Come scrive Wikipedia, Bravi è un cantante italiano, vincitore della settima edizione di X Factor. Appassionato di musica sin da piccolo, inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte.

Mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico della sua città, decide di iscriversi ai provini di X Factor. Entra ufficialmente nel cast del talent come membro della categoria Under Uomini (16-24) capitanata da Morgan, vincendo la settima edizione del programma.

Il 18 febbraio 2020 è stata annunciata la pubblicazione de La geografia del buio, terzo album di inediti del cantante. Inizialmente prevista per il 20 marzo 2020, l’uscita dell’album è stata spostata al 29 gennaio 2021.

Dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene a causa dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto e dell’iter processuale, ritorna in televisione nel maggio 2020 partecipando al programma Amici Speciali, condotto da Maria De Filippi. Contestualmente, il cantante ha pubblicato anche il singolo La vita breve dei coriandoli. Il 28 agosto 2020 collabora con Mika in una cover di Bella D’estate, noto brano di Mango.