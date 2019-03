Michele Criscitiello: “Inter femminile? Dai, parliamo di calcio…” VIDEO

ROMA – Alla vicenda di Sergio Vessicchio, che aveva offeso la guardalinee Annalisa Moccia durante una diretta, se ne aggiunge un’altra. Nelle ultime ore sta diventando virale la gaffe commessa da Michele Criscitiello sul calcio femminile.

Il giornalista irpino ha, come detto, ironizzato sul calcio femminile, in chiusura della sua trasmissione andata in onda su SportItalia. Subito dopo i complimenti fatti da Roberto Scarpini, direttore di InterTV, alla squadra dell’Inter, promossa in Serie A con cinque giornate di anticipo, il giornalista ha tagliato corto: “Dai, parliamo di calcio”. Una frase che ha creato imbarazzo degli altri ospiti in studio, tra cui Guido Bagatta, ex conduttore di RealTV su Italia1, che ha risposto: “Sei impazzito? Stai camminando su un rasoio…”. (fonte: Youtube)