Michele Santoro chi è, dove e quando è nato, età, moglie, figli e vita privata, le minacce di morte

Michele Santoro, chi è il giornalista che torna su La7 oggi, mercoledì 28 aprile, alle 21.15 con un speciale che Enrico Mentana dedicherà a “Nient’altro che la verità”, l’ultima sua fatica letteraria.

Dove e quanto è nato Michele Santoro

Michele Santoro è nato il 2 luglio 1951 a Salerno. Il giornalista ha quindi 69 anni. Durante la sua lunga carriera ha lavorato per le più importanti reti televisive italiane: Rai, Mediaset e La 7. Qui ha ideato e condotto programmi di successo come Samarcanda, Tempo reale, Moby Dick, Circus, Annozero e Servizio pubblico. Di quest’ultima trasmissione resta famosa l’intervista a Berlusconi. E’ stato anche parlamentare europeo fino al 2005.

Santoro e l’impegno contro la mafia: minacce di morte e attentato

Santoro si è impegnato molto contro la mafia: per questa ragione ha ricevuto diverse minacce di morte. In passato ha condotto una maratona contro la mafia insieme a Maurizio Costanzo. All’epoca lui conduceva Samarcanda, Costanzo il Maurizio Costanzo Show: il loro impegnò costò un attentato di mafia che per poco non uccise Costanzo.

Santoro, a proposito di quell’esperienza ha raccontato: “Festeggiavamo un programma di Rai Tre quando è arrivata la notizia dell’attentato di via Fauro a Maurizio Costanzo. Sono scappato subito via e quando sono arrivato sul luogo dell’attentato ho visto il cratere della bomba e persone che si aggiravano fra i detriti con aria smarrita. Perfino Manganelli che dirigeva le operazioni sul campo scuoteva la testa incredulo perché non si era mai visto la mafia colpire con tanta determinazione militare fuori dalla Sicilia”.

Figli e moglie di Michele Santoro

Michele Santoro si è sposato due volte. La prima è stata con Tonia Cardinale e il loro matrimonio è durato ben dodici anni. Nel 1997, il giornalista si è sposato per la seconda volta con Sandja Podgajski. Santoro ha due figli: la prima Luna, nata dal matrimonio con Tonia Cardinale, e la seconda Micol, nata dal matrimonio con Sandja.