Michelle Hunziker guiderà Amici Vip? Ecco i nomi dei primi concorrenti

ROMA -Michelle Hunziker guiderà Amici Vip? Il sito DavideMaggio.it ha pubblicato i primi nomi dei concorrenti: ci sono quattro ex Amici, Annalisa, Irama, Alberto Urso (l’ultimo vincitore in ordine di tempo), Giordana Angi ma anche Joe Bastianich.

In giuria ci sarà Platinette.

Sempre secondo il sito DavideMaggio.it Maria De Filippi condurrà soltanto la prima puntata del programma per poi cedere il testimone proprio a Michelle Hunzicher.

Michelle Hunziker che sarà anche a Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti.

Ma quando inizierà Amici Vip?

Il programma dovrebbe andare in onda su Canale 5 il lunedì in prima serata, dal 23 settembre fino alla prima settimana di novembre per sei puntate.

Ora non resta che aspettare i prossimi giorni per gli altri nomi dei concorrenti.

Michelle Hunziker e il giallo della stella alpina.

Michelle Hunziker in questi giorni è stata accusata di aver danneggiato la natura raccogliendo, durante una ferrata a San Cassiano, una stella alpina.

Tanto che alla fine la showgirl è stata costretta a spiegare che la stella alpina che aveva appuntato sul giubbotto è stata un regalo da parte di un coltivatore e non è stata raccolta.

“Sono svizzera – scherza – ti pare che non so che non si possono recidere le edelweiss?”.

Fonte: Instagram.