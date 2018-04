ROMA – Un programma insieme in televisione per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti?

Secondo alcune indiscrezioni pare che la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sarebbe pronta a lasciare Sky per arrivare a Mediaset, anzi pare proprio che sarebbe pronta a lavorare con la madre.

La Hunziker si prepara per la sua avventura da conduttrice del programma Vuoi scommettere? che andrà in onda su Canale 5 e la figlia Aurora potrebbe affiancarla, secondo la rubrica Pillole di Gossip del settimanale Chi:

“Michelle Hunziker comincia a costruire la nuova squadra di Vuoi Scomettere? il programma che andrà in onda su Canale 5 a partire da maggio. Per ora ha assoldato: il comico Andrea Pucci e a sorpresa potrebbe entrare anche la figlia Aurora come inviata della trasmissione”.

Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe della prima volta in tv per mamma e figlia che hanno già diverse volte dato prova via social dell’affiatamento e dell’ironia che contraddistingue il loro rapporto.