ROMA – “Non vi nego che le cose potrebbero non essere mai più come prima!”, annunciava lunedì Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram, invitando i followers a sintonizzarsi sul suo canale “YouTube”, dove a metà giornata ha pubblicato il suo primo brano in perfetto stile da trapper, intitolato ‘Michkere’.

“Sono troppo vera per questa scena italiana, devo parlare in deutsche”, attacca Michelle che si muove tra Ferrari e look esagerati, in un viaggio tra gli status symbol tipici del mondo hip hop. Il brano alterna rime in italiano e in tedesco. “Sono la fidanzata d’Italia”, rappa Michelle. Tante le citazioni televisive nel testo firmato da Pedar, che vede numerosi camei di volti noti, a partire dalla figlia Aurora e dal marito Tomaso Trussardi per proseguire con J-Ax, Rovazzi e con il beatmaker del pezzo, Dj Enzo: “La mia Visa è come la notizia: Striscia!”. O ancora: “Non fare tanto il dritto che ti guardo e in tre secondi ti fai rosso, Gabibbo!”. “Se senti urlare degli squali coi denti aguzzi non è L’Isola della Marcuzzi, sono io nella Jacuzzi”, dice ancora Michelle, mentre la scena si sposta appunto in una lussuosa vasca da bagno. Poi l’omaggio ad altre due colleghe Mediaset: “Ho un orologio che brilla come le luci da Barbara d’Urso”, scandisce Michelle. Che tira in ballo anche la Zanicchi: “Cattiva ma con gusto, faccio alzare pure l’Iva se il Prezzo è Giusto”. Il finale è per una battuta sulla giornalista sportiva, Diletta Leotta: “Io spacco in diretta, quale Diletta? Io vengo prima: prediletta!”. Fonte: YouTube.