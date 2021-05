Michelle Hunziker chi è, età, altezza, Instagram, fidanzato, marito, Trussardi, Ramazzotti, figlie, vita privata. L’attrice e conduttrice Michelle Hunziker parteciperà questa sera 20 maggio all’evento sportivo Gillette Bomber & King. L’evento, che nasce per dare un valido aiuto contro la violenza sulle donne, andrà in onda su Italia 1 dalle 21:25.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker è nata il 24 gennaio del 1977 a Sorengo, in Svizzera. Ha 44 anni. E’ alta 170 cm. E’ figlia di Ineke Hunziker, olandese, e di Rudolf Hunziker, pittore ticinese di origini svizzero-tedesche. A 17 anni arriva a Milano per trovare lavoro nel campo della moda. Viene selezionata alla Riccardo Gay con la quale inizia a sfilare per firme importanti come Giorgio Armani, Rocco Barocco, La Perla. Nel 1994 arriva seconda classificata al concorso di bellezza Fotomodella dell’Anno. Profilo Instagram: Michelle Hunziker (@therealhunzigram).

Marco Predolin, Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi, le figlie Aurora, Sole e Celeste: vita privata di Michelle Hunziker

Nel 1994, all’età di 17 anni, Michelle Hunziker ha una breve relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin, 25 anni più vecchio di lei. All’epoca la storia ha fatto scandalo proprio per la minore età della Hunziker. L’anno dopo conosce Eros Ramazzotti e nel 1996 nasce la figlia Aurora. Nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Tra gli ospiti anche Tina Turner. La coppia si separa nel 2002, per poi divorziare nel 2009. Nel 2011 si lega a Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda. Nel 2013 nasce la figlia Sole e l’anno dopo si sposano al Palazzo della Ragione di Bergamo. Nel 2015 nasce la loro seconda figlia, Celeste.

Nel 2017 Michelle Hunziker ha dichiarato di aver fatto parte di una setta nel periodo tra il 2001 e il 2006. Nella sua biografia, intitolata “Una vita apparentemente perfetta“, c’è ampio spazio a quello che le è accaduto.

L’approdo nella televisione italiana: carriera di Michelle Hunziker

Appare in tv per la prima volta nella stagione 1994/1995 nella trasmissione Buona Domenica condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti. Prende parte a Numero Uno con Pippo Baudo e nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma I cervelloni.

Nel 1997 passa a Mediaset, prima su Canale 5 per condurre la trasmissione Paperissima Sprint, poi su Italia 1 per condurre nella stagione la terza edizione del programma Colpo di fulmine. Lo stesso anno decide di intraprendere la strada della recitazione iscrivendosi alla scuola professionale del M.A.S di Milano diretta dalla coreografa Susanna Beltrami.

Cinema e televisione

Nel 1999 fa il suo esordio nel mondo del cinema con il film Voglio stare sotto al letto. Nel 2000 è co-protagonista con Alberto Tomba del film Alex l’ariete.

Nel 2001 presenta lo show comico Zelig con Claudio Bisio. Nello stesso anno presenta Scherzi a parte e ottiene il Premio Regia Televisiva nella categoria Rivelazione dell’anno. L’anno successivo conduce il Festivalbar con Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi.

Con Ezio Greggio conduce il programma Striscia la notizia, dal 2004 al 2005, poi nel 2006. Conduce con Gerry Scotti cinque edizioni di Paperissima. Nel 2004 fa il suo esordio come attrice televisiva nella sit-com Love Bugs insieme a Fabio De Luigi.

Nel 2007 conduce con Pippo Baudo il Festival di Sanremo.

Dal 2019 è conduttrice per Canale 5 di un nuovo show musicale, All Together Now.