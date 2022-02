Michelle Hunziker chi è, età, altezza, peso, marito, figli, malattia, dieta, Eros Ramazzotti, Instagram, vita privata. Volto iper familiare per il pubblico italiano, sia per le sue apparizioni in tv che per i suoi seguitissimi canali social. Ma quanto conosciamo della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, la biografia di Michelle Hunziker

Michelle Yvonne Hunziker (vero nome) è nata il 24 gennaio del 1977 a Sorengo, in Svizzera. Allo stato attuale ha 45 anni. E’ del segno zodiacale dell’Acquario. E’ alta 170 centimetri e il suo peso forma si attesta attorno ai 50 chili.

Marito, l’ex Tomaso Trussardi, l’ex marito Eros Ramazzotti, i figli, Instagram, la vita privata di Michelle Hunziker

Nel 1994, all’età di 17 anni, Michelle Hunziker ha una breve relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin, 25 anni più vecchio di lei. All’epoca la storia ha fatto scandalo proprio per la minore età della Hunziker. L’anno dopo conosce Eros Ramazzotti e nel 1996 nasce la figlia Aurora. Nel 1998 i due decidono di sposarsi con una cerimonia al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Tra gli ospiti anche Tina Turner. La coppia si separa nel 2002, per poi divorziare nel 2009.

Nel 2011 si lega a Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda. Nel 2013 nasce la figlia Sole e l’anno dopo si sposano al Palazzo della Ragione di Bergamo. Nel 2015 nasce la loro seconda figlia, Celeste. Nello scorso gennaio la coppia ha reso pubblica la decisione di separarsi.

Ha moltissimi follower sui social, come potete notare dal suo profilo Instagram: Michelle Hunziker (@therealhunzigram).

Padre, madre, la famiglia di Michelle Hunziker

E’ figlia di Ineke Hunziker, olandese, e di Rudolf Hunziker, pittore ticinese di origini svizzero-tedesche.

Che dieta segue Michelle Hunziker?

In varie interviste ha confessato di mangiare molte carni bianche, pesce, formaggi solo magri e uova, predilige inoltre cotture soprattutto a vapore o al forno, evitando le fritture.

Malattia, allergie, lo stato di salute di Michelle Hunziker

Fortunatamente, la Hunziker sembra godere di ottima salute. Unica eccezione è stata quella del Covid, che la soubrette ha contratto durante il periodo della pandemia. E’ però allergica ai gamberi.

Michelle Hunziker in una setta dal 2001 al 2006

Nel 2017 Michelle Hunziker ha dichiarato di aver fatto parte di una setta nel periodo tra il 2001 e il 2006. Nella sua biografia, intitolata “Una vita apparentemente perfetta“, c’è ampio spazio a quello che le è accaduto.