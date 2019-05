ROMA – Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram una commovente dedica per la figlia Aurora Ramazzotti. Una dedica che arriva nel giorno in cui la figlia è stata oggetto di commenti negativi dai follower per una foto in cui mostra il suo cambio di look, in cui viene “accusata” di essere uguale al padre Eros Ramazzotti, se di accusa si può parlare.

Mamma Hunziker pubblica così una foto con la piccola Aurora, nata il 6 dicembre 1996, e che ora è una ragazza di 22 anni e un personaggio televisivo e la accompagna con questo post: “Sfoglio spesso gli Album Fotografici…oggi è una di quelle giornate. Mi rilassa, mi emoziona…mi sembra davvero ieri ad aver stretto tra le braccia la mia Auri appena nata…con quel “musetto” orientale, cicciottino da sbaciucchiare tutto. Ti ho consumato di baci sul quel bottoncino che avevi al posto del naso!!! Io ero già Mamma dentro a 18 anni…infatti a 19 eri già nella mia vita amore mio. Crescere insieme a te è meraviglioso…”. Una dedica dolcissima a cui la figlia Aurora ha replicato: “Non puoi farmi questo…ora piango”.